Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata 24 febbraio 2022: nomination, televoto, eliminati, ospiti, ultime news Jessica e Barù (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dopo la puntata scoppiettante e ricca di colpi di scena di lunedì sera, il Grande Fratello Vip, il reality quasi giunto al capolinea dopo mesi e mesi, sta per tornare in prima serata con l’appuntamento imperdibile del giovedì. Ma cosa succederà? Chi è al televoto e rischia l’eliminazione proprio ora che i riflettori sulla casa più spiata d’Italia stanno per spegnersi? Chi, quindi, dovrà rinunciare al sogno della vittoria? E gli equilibri nella casa continuano a vacillare o con l’uscita di Alex Belli tutto è ritornato alla ‘normalità’? GF VIP, anticipazioni puntata 24 febbraio 2022: concorrenti in nomination, chi viene eliminato stasera Dopo la decisione di far uscire Alex Belli dalla casa a una settimana esatta dal suo ingresso e dopo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dopo lascoppiettante e ricca di colpi di scena di lunedì sera, ilVip, il reality quasi giunto al capolinea dopo mesi e mesi, sta per tornare in prima serata con l’appuntamento imperdibile del giovedì. Ma cosa succederà? Chi è ale rischia l’eliminazione proprio ora che i riflettori sulla casa più spiata d’Italia stanno per spegnersi? Chi, quindi, dovrà rinunciare al sogno della vittoria? E gli equilibri nella casa continuano a vacillare o con l’uscita di Alex Belli tutto è ritornato alla ‘normalità’? GF VIP,24: concorrenti in, chi viene eliminato stasera Dopo la decisione di far uscire Alex Belli dalla casa a una settimana esatta dal suo ingresso e dopo ...

Advertising

iKabirBedi : Grazie a tutti per il vostro amore, cari auguri e sostenimento per Kabir durante la sua avventura nel grande fratel… - trash_italiano : Is this l'edizione più brutta, costruita e monotematica del Grande Fratello? #GFVIP - VanityFairIt : Dopo l'exploit al Grande Fratello Vip e l'esperienza a Tale e Quale, Pierpaolo Pretelli continua il suo impegno a D… - vberrmensch : quando finisce il grande fratello? - CorriereCitta : Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata 24 febbraio 2022: nomination, televoto, eliminati, ospiti, ultime news J… -