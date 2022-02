Giuntoli: “Osimhen può far male al Barcellona, ci aspettiamo tanto anche da un altro giocatore” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di SkySport prima del match contro il Barcellona. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione: Osimhen può fare male al Barcellona? “Credo che sia un match importante non solo per me ma anche per i ragazzi. Loro avranno un grande palleggio e noi possiamo magari sfruttare gli spazi che lasciano. Su Insigne: “Ci aspettiamo qualcosa di importante dal nostro capitano. Arriva anche lui da un infortunio e dal punto di vista delle energie può spendere tanto. Ci aspettiamo sempre qualcosa di importante da lui”. Che partita si aspetta? “All’andata preparammo la partita come al solti, ma le loro qualità non ce lo ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di SkySport prima del match contro il. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione:può fareal? “Credo che sia un match importante non solo per me maper i ragazzi. Loro avranno un grande palleggio e noi possiamo magari sfruttare gli spazi che lasciano. Su Insigne: “Ciqualcosa di importante dal nostro capitano. Arrivalui da un infortunio e dal punto di vista delle energie può spendere. Cisempre qualcosa di importante da lui”. Che partita si aspetta? “All’andata preparammo la partita come al solti, ma le loro qualità non ce lo ...

