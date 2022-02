Giovedì Grasso | storia e tradizioni di questa giornata di carnevale

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Oggi èuna delle giornate chiave delche quest'anno ritorna in presenza con feste, sfilate e travestimenti

Si è aperto così, a Muggia, il periodo del Carnevale, checelebra, pur in tono minore e senza eventi ufficiali, il suo. Sei già registrato o abbonato? ACCEDI Questo articolo è ..."Festeggia con noi il Carnevale" è lo slogan scelto dall'Associazione Anffas di Vasto per incoraggiare alla presenza di tanti bambini24 febbraio ,, dalle ore 16,00 alle ore 20,00 in Piazza Rossetti . Tante saranno le mascherine artigianali esposte, realizzate dai ragazzi che frequentano il Centro Anffas di Vasto. Con un'offerta ...