Giò Di Tonno | la moglie è Sara Benmessaoud | il suo regalo portafortuna ha regalato il successo all’artista

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Giò Diè legato alla: dalla loro unione sono arrivati i figli Jad e Noah. Il cantante ritornerà a breve sui palchi del Paese con “Notre Dame De Paris” in occasione del ventennale del musical ideato da Riccardo Cocciante. Oggi l’artista sarà tra gli ospiti di “Oggi E’ Un Altro Giorno” a partire dalle 14:00 su Raiuno dove presenterà insieme ad Vittorio Matteucci e Graziano Galatone lo show che li vedrà protagonisti a partire dal prossimo 3 marzo al Teatro Degli Arcimboldi. La voce di “Colpo dI Fulmine” ha iniziato la love story con la fotografa di origini marocchine nel 1999. La loro è una lunga storia d’amore che ha portato nel 2013 alla nascita del primogenito Jad, seguito nel 2020 da Noah. La coppia si è unita in matrimonio nel 2014 all’Aurum di Pescara. Lo stesso Giò Di ...

... autore di testi nato a Pescara nel 1973: il suo itinerario artistico abbraccia uno spettro ad ampio raggio che va dall'amicizia conDifino al recente progetto 'Still Life With Cat'. Di ...E poi non era la prima volta che una cantante straniera partecipava al Festival: nel 2008 Lola Ponce, argentina, vinse in coppia con Gio Dicon 'Colpo di fulmine' di Gianna Nannini', dice ...