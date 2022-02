Ginnastica artistica, la Coppa del Mondo riparte da Cottbus: tante stelle e Italia protagonista (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nel weekend del 24-27 febbraio inizierà la stagione internazionale per quanto riguarda la Ginnastica artistica. Spazio alla prima tappa della Coppa del Mondo di specialità, sarà Cottbus (Germania) a ospitare questo tradizionale appuntamento. Dopo le Olimpiadi in estate e i Mondiali in autunno, inizia una nuova annata agonistica che culminerà con gli Europei ad agosto e la rassegna iridata a ottobre/novembre. Il parterre in terra tedesca è particolarmente interessante visto che, tra i tanti atleti, iscritti, figurano l’israeliano Artem Dolgopyat (Campione Olimpico al corpo libero), lo statunitense Stephen Nedoroscik (Campione del Mondo al cavallo con maniglie), il turco Ibrahim Colak (ex iridato agli anelli), l’ucraino Illia Kovtun (bronzo iridato all-around), l’armeno Artur Davtyan ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nel weekend del 24-27 febbraio inizierà la stagione internazionale per quanto riguarda la. Spazio alla prima tappa delladeldi specialità, sarà(Germania) a ospitare questo tradizionale appuntamento. Dopo le Olimpiadi in estate e i Mondiali in autunno, inizia una nuova annata agonistica che culminerà con gli Europei ad agosto e la rassegna iridata a ottobre/novembre. Il parterre in terra tedesca è particolarmente interessante visto che, tra i tanti atleti, iscritti, figurano l’israeliano Artem Dolgopyat (Campione Olimpico al corpo libero), lo statunitense Stephen Nedoroscik (Campione delal cavallo con maniglie), il turco Ibrahim Colak (ex iridato agli anelli), l’ucraino Illia Kovtun (bronzo iridato all-around), l’armeno Artur Davtyan ...

