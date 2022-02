GFVip, Antonella Fiordelisi su Lulù Selassié: “Mi ha copiato il vestito!” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nell’ultima diretta andata in onda dalla casa del GFVip, Lulù Selassié ha sfoggiato un outfit pazzesco, definito da micetta. Tuttavia, Antonella Fiordelisi ha bacchettato la ragazza accusandola di averle copiato il look. Vediamo cosa ha detto. Look copiato? “Un abito corto, attillato, blu elettrico con fantasia animalier. La particolarità del modello sta però nei guanti, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nell’ultima diretta andata in onda dalla casa delha sfoggiato un outfit pazzesco, definito da micetta. Tuttavia,ha bacchettato la ragazza accusandola di averleil look. Vediamo cosa ha detto. Look? “Un abito corto, attillato, blu elettrico con fantasia animalier. La particolarità del modello sta però nei guanti, L'articolo

Advertising

sondaggidianton : Chi preferite come Opinionista tra Antonella Elia,Adriana Volpe,Sonia Bruganelli e Pupo? #GFvip #gfvipradio #jeru… - Sofia17324238 : Abbiamo sentito di ogni quest'anno al GF razzismo omofobia violenza bullismo.... Adesso x una frase i concorrenti s… - antonella_cerra : #GFVIP allora gf i twitter li leggi - antonella_cerra : #GFVIP. Katia visto che ora non ti senti più la regina vuoi andare a casa - sale_antonella : se nn andava in nomination nn faceva questa sceneggiata ahaha sei ridicola e falsa xk ho visto il video dove dicevi… -