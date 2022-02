GFVip 6, Katia Ricciarelli contro Basciano: “Offensivo, isterico e volgare” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Giovedì 24 febbraio, su Canale 5, verrà trasmessa la 44^ puntata del Grande Fratello Vip 6. A poche ore da una nuova diretta, Katia Ricciarelli ha attaccato duramente Alessandro Basciano. A detta della cantante lirica, l’ex volto di Temptation Island avrebbe cominciato ad ignorarla all’interno della casa. La stoccata di Ricciarelli Al momento della colazione, Nathalie Caldonazzo, Soleil Sorge e Katia Ricciarelli si sono ritrovate a parlare di Antonio Medugno. A detta delle coinquiline della casa più spiata d’Italia, il tiktoker campano sarebbe stato isolato dal resto dei suoi compagni d’avventura. A quel punto la cantante lirica ne ha approfittato per sparare a zero su Alessandro Basciano. La concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha sostenuto che Alessandro da ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 24 febbraio 2022) Giovedì 24 febbraio, su Canale 5, verrà trasmessa la 44^ puntata del Grande Fratello Vip 6. A poche ore da una nuova diretta,ha attaccato duramente Alessandro. A detta della cantante lirica, l’ex volto di Temptation Island avrebbe cominciato ad ignorarla all’interno della casa. La stoccata diAl momento della colazione, Nathalie Caldonazzo, Soleil Sorge esi sono ritrovate a parlare di Antonio Medugno. A detta delle coinquiline della casa più spiata d’Italia, il tiktoker campano sarebbe stato isolato dal resto dei suoi compagni d’avventura. A quel punto la cantante lirica ne ha approfittato per sparare a zero su Alessandro. La concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha sostenuto che Alessandro da ...

