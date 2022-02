GFVip 6, il fantasma di Miriana Trevisan e la finta fuga di Davide Silvestri: la strana notte nella casa (Di giovedì 24 febbraio 2022) notte movimentata nella casa del Grande Fratello Vip 6: dal fantasma visto da Miriana Trevisan allo scherzo di Davide Silvestri: diamo uno sguardo alle clip di Mediaset Infinity. La notte nella casa del Grande Fratello Vip 6 si è movimentata grazie a Miriana Trevisan e Davide Silvestri: mentre l'ex volto di non è la Rai aveva un incontro ravvicinato con un fantasma, Davide, per scherzo, si è diretto verso la porta rossa, fingendo di voler abbandonare la casa. Complice la stanchezza e l'adrenalina per la corsa verso la , i concorrenti del Grande Fratello Vip 6 hanno vissuto una , ignari, ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 24 febbraio 2022)movimentatadel Grande Fratello Vip 6: dalvisto daallo scherzo di: diamo uno sguardo alle clip di Mediaset Infinity. Ladel Grande Fratello Vip 6 si è movimentata grazie a: mentre l'ex volto di non è la Rai aveva un incontro ravvicinato con un, per scherzo, si è diretto verso la porta rossa, fingendo di voler abbandonare la. Complice la stanchezza e l'adrenalina per la corsa verso la , i concorrenti del Grande Fratello Vip 6 hanno vissuto una , ignari, ...

Advertising

lapressata : Indovinate chi si prende un blocco per aver visto un fantasma? #gfvip #jeru - SilverC37090651 : @soleilstasiiii #gfvip #mirinat Nessuno ha parlato di fantasma.Alfonso ha parlato di 'un'entità'.Ha anche aggiunto… - blogtivvu : Miriana Trevisan svela a Signorini dettagli “shock” sul fantasma visto nella Casa del GF Vip – VIDEO - RealGossipland : Signorini indaga sul fantasma visto da Miriana Trevisan e spiega che questa sera si affronterà l'argomento. I DETT… - Kikostar0 : @allegrimarco9 Ahahahahahaha no no dice di aver visto un fantasma l’altro ieri notte, gli ha anche stretto la mano!… -