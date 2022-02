Gf vip | l' ex marito di Delia contro Alex Belli | Preoccupato per lei | è manipolata

Advertising

katiadiluna16 : Con chi era sposata #deliaduran prima di #alexbelli ? Tutto sull'ex marito #marconerozzi #gossip #gfvip #gfvipparty… - ParliamoDiNews : Gf Vip, parla l`ex marito di Delia Duran: `Sono preoccupato per lei` #Gossipitaliano #GrandeFratelloVip2021… - redazionerumors : Gf Vip, interviene l’ex marito di Delia: “Sono preoccupato per lei” #gvip6 #GrandeFratelloVip #DeliaDuran… - LIReMa4 : RT @GossipStyle_it: Gf Vip, dice la sua l’ex marito di Delia: “Sono preoccupato per lei” #deliaduran #gfvip - GossipStyle_it : Gf Vip, dice la sua l’ex marito di Delia: “Sono preoccupato per lei” #deliaduran #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : vip marito

... in seguito alla finale del GFche sarà trasmessa invece il 14 marzo. Ancora una volta, anche ...è anche recentemente finita al centro del gossip per le aggressioni ricevute dall'ormai ex, ...... conosciuto da tutti come Alex Nuccetelli , ex tronista di "Uomini e Donne" oltre che exdi ... Nella scena romanae glamour lo conoscono tutti e secondo le indiscrezioni dovrebbe essere anche ...Francesco Totti, Noemi, Ilary Blasi. Tra smentite, ulteriori indizi e previsioni la storia gossip di questo 2022 non tende a placarsi. Sbirciando sui social compaiono chiare alcune amicizie in comune.Marco Nerozzi, l’ex marito di Delia Duran, con il quale è stata ben otto ... dicendo che non sono andati giù gli ultimi suoi comportamenti al Grande Fratello Vip. “Sono molto preoccupato per la mia ex ...