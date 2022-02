GF Vip, Katia Ricciarelli esce senza salutare tutti: 'Bacio solo chi voglio'. Signorini furioso 'Brutta figura' (Di venerdì 25 febbraio 2022) , La soprano aveva fatto un appello al pubblico per poter uscire ormai stanca del gioco. ... Leggi su leggo (Di venerdì 25 febbraio 2022) , La soprano aveva fatto un appello al pubblico per poter uscire ormai stanca del gioco. ...

Advertising

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che la VIP che deve immediatamente abbandonare la Casa è... Katia! #GFVIP - gf_vip_news : Alfonso che bello infangare Jessica e Lulù e non punire le frasi di Katia #GFVIP #JERU #jessvip #fairylu - APmagazineit : GF VIP, gli ultimi aggiornamenti dalla Casa. #gfvip #katia #katiaricciarelli #gfvip6 - saggioilmatto : Raga vi lamentate anche del blocco ad un vero VIP come Katia Ricciarelli..solo Aldo lo ha avuto e mi pare anche Man… - AlexSisto97 : Voglio decine di aerei a favore dei vip che non si sono alzati e contro il discorso a favore di Katia fatto da Alfo… -