GF Vip | il bel discorso di Jessica a Barù | cosa le ha detto stanotte mentre erano accoccolati

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vip bel

Jessica e Barù continuano a far parlare gli utenti che seguono e commentano il GFsui social. I due hanno passato ore a parlare nel letto insieme... Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy Music: 'Dreams' from Bensound.comUnmodo di finire la vita, mi sembra d'averne vissute quattro o cinque… Le passioni sfrenate, la depressione… Però lì ho capito tutto di me'. e.m.Le famose in città per la Milano Fashion Week optano per i look più svariati, tra pellicce e canottiere: ecco gl outfit delle star ...Jessica e Barù continuano a far parlare gli utenti che seguono e commentano il GF Vip sui social. I due hanno passato ore a parlare nel letto insieme... Foto: Ufficio Stampa Endemol ...