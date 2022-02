GF Vip | “Avevo la spalla che era uscita di fuori” | Soleil ricorda il gravissimo incidente d’auto

Advertising

MariAnn02373805 : @SenatoStampa @Pres_Casellati @pinapic @Europarl_IT PASSO RISULTATI DAL 2008, X LUCRO GIORNALISTI SPERGIURI, PARTEC… - MariaThebursin : @IlCommentato @unagiaslifes Io l avevo visto proprio in diretta live e poi girava un video prova Nell # del gf vip nella sezione video - GF_VIP_6 : @helma_marisa A ok scusa avevo frainteso il messaggio hahaha ?? - channelFe : Celebriamo con la playlist della scaletta del suo concerto all'Orion: - BZarany : @FannyAd00282524 @GrandeFratello Scusa nn l'avevo capita, certo anche a Miriana, nn l'ho sottolineato, ma è, nessun… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Avevo

...con la concorrente - Tra l'altro è il quarto avvistamento nella storia ventennale del GF, sono ... Io in realtàdetto che era arrivata questa donna. Vedo una entità femminile, io la percepisco ...Alfonso Signorini, Miriana Trevisan gli spiega cosa ha visto al GF. La Trevisan ha rivelato che ... Non è la prima volta, io in realtà con Giucasdetto di aver visto una donna. Vedo un'entità ...Giovedì 24 febbraio, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con il Grande Fratello Vip 2021. Alla finalissima del 14 marzo mancano ormai solo due settimane e la casa sembra divisa in due ...Il GF Vip ha deciso di rivelare ai concorrenti l'inizio della guerra tra Ucraina e Russia: la Casa piomba nel silenzio assoluto.