GF Vip | auto vandalizzata | “Ci hanno urinato sopra” Episodio che lascia tutti senza parole

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Ex protagonista del GF Vip racconta quanto sarebbe successo all’della madre. Presa di mira dai vandali: “Mi fate schifo”. Ex concorrente del GF Vip 4 è tornato su Instagram dove hatoraccontando quanto sarebbe successo alla macchina della madre: distrutta da tre vandali con l’intento di colpire lui. Nel corso L'articolo proviene da Inews24.it.

... notte di terrore al GFMentre era seduta al tavolo in veranda con Antonio Medugno , la bella italo americana ha raccontato di essere rimasta coinvolta in un gravissimo incidente d'insieme ......a minacciare ie a creare loro problemi piuttosto grandi. Lo sa bene Denis Dosio , che in queste ore è tornato sui social per parlare di un grave episodio di vandalismo che ha colpito l'di ...Nathaly Caldonazzo potrebbe essere a rischio di eliminazione immediata dal programma. La gieffina avrebbe pronunciato alcune frasi pesanti ai danni di Jessica Selassié che hanno fatto infuriare il pop ...Soleil racconta al GF Vip il grave incidente d'auto in cui rimase coinvolta nel 2011: il conducente poi si suicidò per i sensi di colpa.