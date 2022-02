GF Vip, Alex Belli e il video alla D’Urso per rispondere alle critiche: ecco cosa ha detto (Di giovedì 24 febbraio 2022) Alex Belli, dopo essere rientrato nella casa del Grande Fratello Vip 6, in qualità di ospite, è riuscito nella puntata di lunedì 21 febbraio 2022. Inizialmente, sarebbe dovuto restare nel loft di Cinecittà per due settimane, ma nella diretta di qualche giorno fa, il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato l’uscita dell’attore. L’emiliana pensava di avere più tempo a disposizione, tanto che aveva addirittura organizzato un nuovo scambio di fedi con Delia Duran. “Quando io sono lontano da Delia mi sento perso e così anche lei. Avevo una lama nel cuore che mi distruggeva, grazie per avermi fatto tornare. Esco con la consapevolezza che il nostro amore è più forte di qualsiasi cosa e che l’amore vince su tutto. Sono caduto, sono imperfetto, contrastante, ma tra noi c’è un amore incredibile”, ha affermato Alex ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 24 febbraio 2022), dopo essere rientrato nella casa del Grande Fratello Vip 6, in qualità di ospite, è riuscito nella puntata di lunedì 21 febbraio 2022. Inizialmente, sarebbe dovuto restare nel loft di Cinecittà per due settimane, ma nella diretta di qualche giorno fa, il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato l’uscita dell’attore. L’emiliana pensava di avere più tempo a disposizione, tanto che aveva addirittura organizzato un nuovo scambio di fedi con Delia Duran. “Quando io sono lontano da Delia mi sento perso e così anche lei. Avevo una lama nel cuore che mi distruggeva, grazie per avermi fatto tornare. Esco con la consapevolezza che il nostro amore è più forte di qualsiasie che l’amore vince su tutto. Sono caduto, sono imperfetto, contrastante, ma tra noi c’è un amore incredibile”, ha affermato...

Advertising

Elisa60388018 : RT @blogtivvu: Preferito Grande Fratello Vip: Soleil ancora prima anche dopo Alex Belli? Ecco cosa dicono i sondaggi #gfvip - blogtivvu : Preferito Grande Fratello Vip: Soleil ancora prima anche dopo Alex Belli? Ecco cosa dicono i sondaggi #gfvip - IsaeChia : #GfVip 6, Aida Yespica fa chiarezza sulla presunta relazione con Delia Duran e commenta il bacio tra lei e Soleil S… - dagostinoLucia3 : @chiara_sciuto Davide??vuole una clip x stasera!!ma ti do una new flash ciccio non c'è posto x te??in studio arriverà… - dagostinoLucia3 : @CeliaPisani L'??vuole la clip..x stasera!!ma ti do una new flash Ciccio non c'è posto per te ??in studio arriverà il… -