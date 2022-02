GF Vip 6 | Miriana Trevisan ha visto un fantasma nella casa | “C’è un’entità qua”

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Sin dal suo ingressodel GF Vip,ha confessato di avere una particolare sensibilità. E proprio nel corso della scorsa notte, quest’ultima l’avrebbe portata ad avere un incontro sovrannaturale, conmisteriosa. Non è la prima volta che un Vippone del reality afferma di essere entrato in contatto con una realtà … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Grande Fratello, Davide Silvestri allarma tutti Nelle ultime ore è successo di tutto nella casa del Grande Fratello. MentreTrevisan ha parlato con un fantasma , lasciando sotto ...... mangiamo la mer*a?" La discussione a cui alludeavviene poco prima in giardino: lei e Davide Silvestri stanno prendendo il sole e commentano il comportamento di alcunie, in particolar ...Sin dal suo ingresso nella casa del GF Vip, Miriana Trevisan ha confessato di avere una particolare sensibilità. E proprio nel corso della scorsa notte, quest’ultima l’avrebbe portata ad ...Per lo scherzo architettato da Davide, questa mattina si percepisce ancora qualche scia di tensione e di agitazione nella Casa. Manila viene a sapere da Miriana che l’attore ha fatto credere a Giucas ...