GF Vip 6 | le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 39 | “Il man è uscito dal game!”

(Di giovedì 24 febbraio 2022) E niente. Senza preavviso, senza darci il tempo di metabolizzare la notizia e senza darci il tempo di vestirci a lutto, lunedì il man èdal game… Manco Alexman sinceramente se lo aspettava vista la faccia ma lunedì, dopo averlo spremuto per cinque mesi, lo hanno silurato. Lui che si era preparato la scena delle fedi scambiate in love boat tra lui e Delia, niente, sparato fuori col cannone e arrivederci e grazie. Va beh, non è che non lo vediamo più eh… Oggi già farà un confronto con Soleil ne sono sicura. Lunedì – inoltre – ho imparato una cosa nuova alla mia veneranda età: se avete delle negatività con qualcuno, limonatelo! L’hanno detto Soleil e Delia eh, mica pizza e fichi. Quindi da oggi, un vicino vi stressa? Giù di limone. Un amico vi tradisce? Limonatelo. Un collega vi fa una cessata? Il limone è l’unica soluzione! Ma poi, dallo studio gli davano pure ...

