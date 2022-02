GF VIP 6, in onda nonostante la guerra, Alfonso Signorini spiega perché (Di giovedì 24 febbraio 2022) Oggi è una giornata particolare per tutto il mondo. Una guerra è scoppiata e la paura che un conflitto mondiale si stia profilando all’orizzonte è tanta. Mentre Rai 1 ha deciso di annullare la programmazione prevista e dar spazio ad un approfondimento sulla crisi tra Ucraina e Russia, a discapito di Doc 2 – Nelle tue mani, il reality di Canale 5 invece ha deciso di andare in onda come previsto. Leggi anche: Come vedere la replica del Grande Fratello Vip 6 Alfonso Signorini spiega perché il Grande Fratello Vip 6 è andato in onda Alfonso Signorini ha sentito doveroso spiegare ad inizio puntata perché il Grande Fratello Vip 6 è in onda, nonostante il conflitto ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 24 febbraio 2022) Oggi è una giornata particolare per tutto il mondo. Unaè scoppiata e la paura che un conflitto mondiale si stia profilando all’orizzonte è tanta. Mentre Rai 1 ha deciso di annullare la programmazione prevista e dar spazio ad un approfondimento sulla crisi tra Ucraina e Russia, a discapito di Doc 2 – Nelle tue mani, il reality di Canale 5 invece ha deciso di andare income previsto. Leggi anche: Come vedere la replica del Grande Fratello Vip 6il Grande Fratello Vip 6 è andato inha sentito doverosore ad inizio puntatail Grande Fratello Vip 6 è inil conflitto ...

Advertising

tuttopuntotv : GF VIP 6, in onda nonostante la guerra, Alfonso Signorini spiega perché #GFVip6 #GFVip #RussiaUkraineConflict… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Il #Gfvip va in onda nonostante la guerra, Alfonso Signorini apre la puntata del #24febbraio spiegando perché - FabioTraversa : RT @fanpage: Il #Gfvip va in onda nonostante la guerra, Alfonso Signorini apre la puntata del #24febbraio spiegando perché - manuliga8612 : Era proprio necessario stasera mandare in onda il gf vip mah… - CIAfra73 : Live 24 febbraio 2022 · #GFVip, 44ª puntata. Il #GrandeFratelloVip 6 è condotto da Alfonso Signorini, in onda in... -