Generali, in nuovo cda maggioranza indipendenti e massimo 15 membri (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il consiglio di amministrazione di Generali raccomanda che il numero di consiglieri del prossimo board “sia definito in un numero non superiore a 15 componenti” e con una chiara maggioranza di indipendenti. E’ quanto indica il cda della compagnia assicurativa nel parere di orientamento agli azionisti sulla dimensione e sulla composizione del consiglio di amministrazione per il triennio 2022-24, pubblicato in vista dell’assemblea degli azionisti del 29 aprile chiamata a rinnovare il board. Il cda della compagnia assicurativa raccomanda inoltre “un’equilibrata combinazione di profili personali e professionali, competenze, esperienze, età anagrafica e profili di diversità”, con componenti che abbiano “l’indipendenza di pensiero, la capacità di lavoro collettivo, la capacità d’interazione con il management e, in generale, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il consiglio di amministrazione diraccomanda che il numero di consiglieri del prossimo board “sia definito in un numero non superiore a 15 componenti” e con una chiaradi. E’ quanto indica il cda della compagnia assicurativa nel parere di orientamento agli azionisti sulla dimensione e sulla composizione del consiglio di amministrazione per il triennio 2022-24, pubblicato in vista dell’assemblea degli azionisti del 29 aprile chiamata a rinnovare il board. Il cda della compagnia assicurativa raccomanda inoltre “un’equilibrata combinazione di profili personali e professionali, competenze, esperienze, età anagrafica e profili di diversità”, con componenti che abbiano “l’indipendenza di pensiero, la capacità di lavoro collettivo, la capacità d’interazione con il management e, in generale, ...

