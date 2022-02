Gas: prezzo ad Amsterdam schizza del 41% a 125 euro (Di giovedì 24 febbraio 2022) S'impenna il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam, benchmark del metano per l'europa continentale. Dopo l'attacco russo all'Ucraina, i future sono saliti fino a un massimo del 41%, a 125 euro al ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022) S'impenna ildel gas sul mercato di, benchmark del metano per l'pa continentale. Dopo l'attacco russo all'Ucraina, i future sono saliti fino a un massimo del 41%, a 125al ...

AngeloCiocca : Come se non bastasse ecco la beffa. L'Italia ha giacimenti di gas da 150miliardi, ma NON LI SFRUTTA, LASCIANDO che… - GassmanGassmann : Una maggiore estrazione di gas italiano,poco e di cattiva qualità, NON diminuirà il prezzo delle bollette. #facilefacile - Agenzia_Ansa : Draghi: 'Preoccupa il prezzo dell'energia, aumentiamo la produzione gas e di energia rinnovabile, per prezzi più contenuti' #ANSA - ismaylyusuf : RT @_DAGOSPIA_: S'IMPENNA IL PREZZO DEL GAS SUL MERCATO DI AMSTERDAM - volalibera1 : RT @ultimenotizie: S'impenna il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam, benchmark del metano per l'Europa continentale. Dopo l'attacco rus… -