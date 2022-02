Gabriele Lavia a FQMagazine: “La socierà malata di menzogna e “libera” solo nella follia: ecco la commedia pirandelliana che porto a teatro” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il cinema come fenomeno polare? “Oggi è morto. Vive solo sui red carpet e nei festival”. Gabriele Lavia, artista con una carriera totale, cinematografica, teatrale e televisiva, non ha dubbi. “Oggi le sale dei cinema sono quasi vuote. Un tempo noi giovani ci si andava per baciarsi, fare sesso e al contempo vedere capolavori. Anche tre volte al giorno marinando la scuola”. Alla soglia degli 80 anni lui, noto al grande pubblico per “Profondo Rosso”, “Inferno”, “La lupa”, “Sensi” ma anche per aver interpretato i più grandi ruoli del teatro, fa una constatazione d’esperienza: “Quella vita nelle sale oggi non c’è più. Si diceva che il cinema avrebbe ucciso il teatro. Invece il teatro è sopravvissuto persino alla pandemia”. Il suo “Berretto a sonagli” di Pirandello sarà in scena dal primo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il cinema come fenomeno polare? “Oggi è morto. Vivesui red carpet e nei festival”., artista con una carriera totale, cinematografica, teatrale e televisiva, non ha dubbi. “Oggi le sale dei cinema sono quasi vuote. Un tempo noi giovani ci si andava per baciarsi, fare sesso e al contempo vedere capolavori. Anche tre volte al giorno marinando la scuola”. Alla soglia degli 80 anni lui, noto al grande pubblico per “Profondo Rosso”, “Inferno”, “La lupa”, “Sensi” ma anche per aver interpretato i più grandi ruoli del, fa una constatazione d’esperienza: “Quella vita nelle sale oggi non c’è più. Si diceva che il cinema avrebbe ucciso il. Invece ilè sopravvissuto persino alla pandemia”. Il suo “Berretto a sonagli” di Pirandello sarà in scena dal primo ...

