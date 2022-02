Fuga da San Pietroburgo. Dove si giocherà la finale di Champions League? (Di giovedì 24 febbraio 2022) La Uefa ha già deciso: poche ore dopo l’invasione delle truppe russe nel territorio ucraino, il massimo organo sportivo europeo ha già preso la decisione di non disputare la finale di Champions League a San Pietroburgo. Lo rivela l’agenzia Associated Press: si tratta di una decisione presa anche dopo una precisa richiesta dell’Unione europea che verrà ratificata domani (venerdì 25 febbraio, ndr), nel corso del comitato esecutivo straordinario. Come raccontato su Formiche.net, il Regno Unito spinge per la finale nello stadio londinese di Wembley, forte sia delle buone probabilità di vedere due squadre inglesi giocarsi il trofeo sia dei buoni rapporti – cementati dalla battaglia sulla Superlega – tra il primo ministro Boris Johnson e il numero uno dell’Uefa Aleksander ?eferin, avvocato sloveno con ... Leggi su formiche (Di giovedì 24 febbraio 2022) La Uefa ha già deciso: poche ore dopo l’invasione delle truppe russe nel territorio ucraino, il massimo organo sportivo europeo ha già preso la decisione di non disputare ladia San. Lo rivela l’agenzia Associated Press: si tratta di una decisione presa anche dopo una precisa richiesta dell’Unione europea che verrà ratificata domani (venerdì 25 febbraio, ndr), nel corso del comitato esecutivo straordinario. Come raccontato su Formiche.net, il Regno Unito spinge per lanello stadio londinese di Wembley, forte sia delle buone probabilità di vedere due squadre inglesi giocarsi il trofeo sia dei buoni rapporti – cementati dalla battaglia sulla Superlega – tra il primo ministro Boris Johnson e il numero uno dell’Uefa Aleksander ?eferin, avvocato sloveno con ...

Advertising

massimo_san : RT @TgLa7: Gli aggiornamenti in diretta di @mannocchia dopo l’attacco russo. Cittadini in fuga, lunghe code per il carburante. La paura del… - massimo_san : RT @La7tv: #omnibus Il video delle macchine in fila per fuggire da #Kiev dopo gli attacchi russi #Guerra #RussiaUkraineConflict #RussiaUcra… - Transformazio : Nei momenti difficili San Luigi consigliava la fuga. - massimo_san : RT @ultimenotizie: Il ministro russo per le emergenze Chupriyan quantifica in “61mila il numero di civili in fuga dalla regione ucraina” ch… - Ossmeteobargone : RT @RegLiguria: ?? Il giorno più romantico dell'anno si avvicina e in #Liguria sono tante le mete dove programmare una fuga d'amore, eccone… -