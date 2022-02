Francesco Totti protagonista di C’è posta per te questo sabato: Maria De Filippi sempre sul pezzo (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il nome di Francesco Totti in questi ultimi giorni è sempre al centro dell’attenzione del mondo del gossip e della cronaca rosa. Lui e la moglie Ilary Blasi hanno ormai smentito ufficialmente la loro presunta separazione nonostante le infinite indiscrezioni e le notizie sui possibili nuovi flirt. Totti ha chiesto rispetto ed intanto tornerà in televisione. Francesco sarà infatti ospite della prossima puntata di C’è posta per te in onda proprio sabato 25 febbraio 2022 in prima serata su Canale 5. Maria De Filippi ha sicuramente fatto strike visto che la partecipazione dell’ex calciatore arriva proprio ora che lui è così chiacchierato. Di certo la puntata è stata registrata in un momento precedente a tutte queste notizie ( lo si può ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il nome diin questi ultimi giorni èal centro dell’attenzione del mondo del gossip e della cronaca rosa. Lui e la moglie Ilary Blasi hanno ormai smentito ufficialmente la loro presunta separazione nonostante le infinite indiscrezioni e le notizie sui possibili nuovi flirt.ha chiesto rispetto ed intanto tornerà in televisione.sarà infatti ospite della prossima puntata di C’èper te in onda proprio25 febbraio 2022 in prima serata su Canale 5.Deha sicuramente fatto strike visto che la partecipazione dell’ex calciatore arriva proprio ora che lui è così chiacchierato. Di certo la puntata è stata registrata in un momento precedente a tutte queste notizie ( lo si può ...

Advertising

trash_italiano : FRANCESCO TOTTI ON FIRE ?? - fanpage : #tottieilary Parole durissime di Francesco Totti. Il videomessaggio dell'ex Capitano della Roma dove smentisce la c… - trash_italiano : Io già non riuscivo a lasciarmi andare nei rapporti. Dopo aver letto della presunta crisi tra Ilary Blasi e Frances… - blogtivvu : Francesco Totti e Ilary Blasi, silenzio rotto: spunta la versione di Alex Nuccetelli - APmagazineit : Francesco Totti ospite della settima puntata di C'è Posta Per Te. #cepostaperte #francescototti #canale5 -