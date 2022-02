Francesco Paolantoni, il comico napoletano ricoverato in ospedale: come sta (Di giovedì 24 febbraio 2022) È ricoverato dal 19 febbraio scorso all’ospedale CTO di Napoli Francesco Paolantoni, il comico napoletano famoso per le sue partecipazioni al programma di Stefano De Martino, Stasera è tutto possibile. come lui stesso ha spiegato sul suo profilo Instagram, ha subito un piccolo incidente a seguito del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 24 febbraio 2022) Èdal 19 febbraio scorso all’CTO di Napoli, ilfamoso per le sue partecipazioni al programma di Stefano De Martino, Stasera è tutto possibile.lui stesso ha spiegato sul suo profilo Instagram, ha subito un piccolo incidente a seguito del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

infoitcultura : Francesco Paolantoni finisce in ospedale per alcune fratture: fan preoccupati, ecco come sta/Video - infoitcultura : Stasera tutto è possibile, Francesco Paolantoni ricoverato in ospedale: “Ossa rotte, ecco cosa mi è… - infoitcultura : Francesco Paolantoni è in ospedale: il drammatico accaduto che lascia tutti di stucco… tranne lui! - webmodanettv : RT @MediasetTgcom24: Francesco Paolantoni in ospedale: 'Se uno si frattura, tibia, perone e malleolo in un colpo solo, è uno buono?' #st… - MediasetTgcom24 : Francesco Paolantoni in ospedale: 'Se uno si frattura, tibia, perone e malleolo in un colpo solo, è uno buono?' … -