Fonseca bloccato a Kiev: «È il giorno peggiore della mia vita, spero solo non ci cada una bomba addosso» (Di giovedì 24 febbraio 2022) Drammatico il messaggio che arriva da Paulo Fonseca, bloccato in Ucraina come De Zerbi. L’ex tecnico della Roma è a Kiev con la famiglia. Ha rilasciato un’intervista a Jornal de Noticias in cui dichiara: «Mi sono svegliato alle cinque del mattino con cinque esplosioni di fila. Avevo un volo in programma per oggi, ma ora è impossibile uscire da qui, anche perché gli aeroporti sono già distrutti e lo spazio aereo è stato chiuso. Al momento si può uscire da Kiev solo via terra e tutti stanno cercando di fuggire a Leopoli, città vicina alla Polonia. Le strade sono completamente ferme, perché è impossibile spostarsi con così tante macchine. Le code sono enormi, non c’è più benzina. Resta solo da pregare che non cada una bomba su di noi. Ci ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 24 febbraio 2022) Drammatico il messaggio che arriva da Pauloin Ucraina come De Zerbi. L’ex tecnicoRoma è acon la famiglia. Ha rilasciato un’intervista a Jornal de Noticias in cui dichiara: «Mi sono svegliato alle cinque del mattino con cinque esplosioni di fila. Avevo un volo in programma per oggi, ma ora è impossibile uscire da qui, anche perché gli aeroporti sono già distrutti e lo spazio aereo è stato chiuso. Al momento si può uscire davia terra e tutti stanno cercando di fuggire a Leopoli, città vicina alla Polonia. Le strade sono completamente ferme, perché è impossibile spostarsi con così tante macchine. Le code sono enormi, non c’è più benzina. Restada pregare che nonunasu di noi. Ci ...

