Fiumicino, un nuovo centro di raccolta dei rifiuti a Isola Sacra: costi e progetto dell'opera (Di giovedì 24 febbraio 2022) Fiumicino – Contro l'emergenza rifiuti, il Comune di Fiumicino prevede la costruzione di un nuovo centro di raccolta a Isola Sacra. Una città, quella che ospita l'aeroporto internazionale, che conta circa 80.522 abitanti (al 31.10.2021), ed è servito attualmente da 2 centri di raccolta, ai quali si aggiungerebbero il centro di raccolta in questione e quello del Riuso di Muratella. Dagli ultimi dati Ispra emerge che nella cittadina costiera la produzione di rifiuti relativi al centro di raccolta sia di circa 80 chili per abitante, una cifra, si legge nello studio di fattibilità dell'opera, "ben superiore rispetto alla ...

