Fiorentina | Nico Gonzalez | «Vincere la Coppa Italia sarebbe un sogno»

(Di giovedì 24 febbraio 2022) . Le dichiarazioni dell’attaccante viola, attaccante della, ha parlato ai canali ufficiali del club viola in vista dei prossimi impegni. SASSUOLO – «Stiamo preparando bene la prossima gara, il Sassuolo è molto forte, sarà una gara difficile, ma vogliamo per restare nella parte alta della classifica e far felici i tifosi». OBIETTIVO – «Migliorare partita per partita. Dobbiamo mantenere la zona Europa».- «unvincerla, perchè rimarrebbe nella storia della». L'articolo proviene da Calcio News 24.

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articoloGonzalez: "Vincere la Coppa Italia sarebbe un sogno". Le dichiarazioni dell'attaccante violaGonzalez, attaccante della, ha parlato ai canali ufficiali del club viola ...A centrocampo Bonaventura, Torreira e Castrovilli, alle spalle del tridente offensivo composto daGonzalez, Piatek e Sottil. Le probabili formazioni di Sassuolo -SASSUOLO (4 - 3 - 3) ...Vivono ogni gara come un esame, mi piace molto il loro approccio Queste le sue parole: "Nella Fiorentina ho trovato un gruppo di lavoro davvero affiatato che fino a questo momento mi ha dato e ha dato ...L'argentino non pensa al gol: 'Quando gioco cerco sempre di fare una bella partita per la mia squadra, voglio dare la parte migliore di me'. Redazione VN. Vincenzo Italiano e non solo. Questi i passag ...