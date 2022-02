"Finalmente!". La parola sbagliata della piddina Gualmini, la Santanchè la demolisce: rissa da Myrta Merlino | Video (Di giovedì 24 febbraio 2022) È scontro a L'Aria Che Tira su La7. Nella puntata andata in onda giovedì 24 febbraio, protagoniste sono Elisabetta Gualmini e Daniela Santanchè. Loro due, ospiti di Myrta Merlino, se le suonano di santa ragione. "Il governo di unità nazionale ha ragione d'essere e il Parlamento deve assecondare il governo, perché in tutta Europa la sinistra governa con la destra in caso di difficoltà". Un'affermazione che non piace alla senatrice di Fratelli d'Italia, orgogliosa di essere all'opposizione del governo Draghi. "No, scusi - replica la Santanchè -. Non siamo tutti uguali, la nostra visione sulle ricette da mettere in campo è diversa. Non tiriamo in ballo l'unità nazionale". Successivamente la senatrice passa al fatto di cronaca che più sta facendo discutere: l'invasione dell'Ucraina da parte ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) È scontro a L'Aria Che Tira su La7. Nella puntata andata in onda giovedì 24 febbraio, protagoniste sono Elisabettae Daniela. Loro due, ospiti di, se le suonano di santa ragione. "Il governo di unità nazionale ha ragione d'essere e il Parlamento deve assecondare il governo, perché in tutta Europa la sinistra governa con la destra in caso di difficoltà". Un'affermazione che non piace alla senatrice di Fratelli d'Italia, orgogliosa di essere all'opposizione del governo Draghi. "No, scusi - replica la-. Non siamo tutti uguali, la nostra visione sulle ricette da mettere in campo è diversa. Non tiriamo in ballo l'unità nazionale". Successivamente la senatrice passa al fatto di cronaca che più sta facendo discutere: l'invasione dell'Ucraina da parte ...

