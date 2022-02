Finale Champions League a San Pietroburgo, Boris Johnson: “Nessuna possibilità” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nonostante il comunicato della UEFA che ha confermato San Pietroburgo come sede della prossima Finale di Champions League, il governo britannico ha seri dubbi che quello possa essere il palcoscenico vista la crisi fra Russia e Ucraina delle ultime ore. Boris Johnson, premier britannico, ha parlato della questione direttamente a Sky Sport News: “È vitale che in questo momento critico il presidente Putin capisca che ciò che sta facendo sarà un disastro per la Russia. Finirà per avere un paese più povero come risultato delle sanzioni che il mondo implementerà. Una Russia più isolata e che non avrà chance di ospitare eventi calcistici. Trovo inaccettabile che grandi tornei internazionali di calcio, come la Finale di Champions League o ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nonostante il comunicato della UEFA che ha confermato Sancome sede della prossimadi, il governo britannico ha seri dubbi che quello possa essere il palcoscenico vista la crisi fra Russia e Ucraina delle ultime ore., premier britannico, ha parlato della questione direttamente a Sky Sport News: “È vitale che in questo momento critico il presidente Putin capisca che ciò che sta facendo sarà un disastro per la Russia. Finirà per avere un paese più povero come risultato delle sanzioni che il mondo implementerà. Una Russia più isolata e che non avrà chance di ospitare eventi calcistici. Trovo inaccettabile che grandi tornei internazionali di calcio, come ladio ...

Advertising

SkySport : VILLARREAL-JUVENTUS 1-1 Risultato finale ? ? #Vlahovic (1’) ? #Parejo (66’) ? ?? CHAMPIONS LEAGUE – Andata ottavi di… - SkySport : ATLETICO-MAN. UNITED 1-1 Risultato finale ? ? #Felix (7') ? #Elanga (80') ? ? - DiMarzio : .@UEFA | Domani riunione straordinaria per la finale di #ChampionsLeague, al momento in programma a San Pietroburgo… - tcm24com : Champions League, in forse adesso la finale di San Pietroburgo #champions League - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: .@UEFA | Domani riunione straordinaria per la finale di #ChampionsLeague, al momento in programma a San Pietroburgo in #Russi… -