Farmaceutica | 25 anni di Grünenthal a Origgio | dall' Italia esporta nel mondo

Milano, 24 feb. (Adnkronos Salute) - Grünenthal, oltre 75 anni di storia che da un quarto di secolo parla anche Italiano. Dopo avere rilevato 26 anni fa il sito Farmaceutici Formenti nel cuore della mini pharma valley di Origgio, in provincia di Varese, il gruppo tedesco continua a puntare convinta sul nostro Paese da dove esporta medicinali per il mondo. Nel 2020, grazie ad un investimento di oltre 12 milioni di euro, ha espanso del 30% la capacità produttiva dello stabilimento dove dai primi mesi del 2023 verrà fabbricata per il mercato internazionale la formulazione nasal spray di Zomig* (zolmitriptan). Obiettivo più di 4 milioni di confezioni l'anno, in aggiunta a quelle dell'analgesico Palexia* (tapentadolo) che ormai da 10 anni da ...

