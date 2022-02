Fabrizio Corona in pieno centro a Milano | cosa gli spunta dalla tasca | uno choc | come lo spiega? | Guarda

(Di giovedì 24 febbraio 2022)ha attirato l'attenzione su di sé allaFashion Week. L'ex re dei paparazzi ha calcato la passerella in maniera molto disinvolta per un brand con cui collabora da un po'. Immancabili gli occhiali da sole dietro i quali nasconde lo sguardo. "Non sarei venuto se avessi fatto un semplice lavoro di modello, perchè oggi a questa età (faccio 48 anni tra un mese) non mi interessa più", hato a TgCom24. Ad attirare l'attenzione, però, è stato un altro dettaglio del suo abbigliamento. Durante una passeggiata incon un'amica,è finito nel mirino dei paparazzi soprattutto per quello che gli ètoposteriore dei pantaloni, una mazzetta di banconote da ...

ioamolacalabria : @DomaniGiornale @stanzaselvaggia - ioamolacalabria : @DomaniGiornale @stanzaselvaggia - ioamolacalabria : @stanzaselvaggia - ioamolacalabria : @DomaniGiornale @stanzaselvaggia -

Ultime Notizie dalla rete : Fabrizio Corona

è stato avvistato per le vie di Milano con numerose banconote [?] La news di gossipal bar con un'amica (e tanti soldi in tasca) è stata pubblicata su Gossip Blog . ...: "Sala peggior sindaco per Milano"/ "Baby Gang? Trapper alimentano" PRIMARK NEL PALAZZO MALEDETTO: "PRESTO IN ARRIVO" Stessa sorte è toccata alla Trony , che dopo aver scelto il ...È uno dei personaggi più discussi. Martedì 8 marzo 2022 Fabrizio Corona sarà ospite del ristorante/pizzeria Empire 72 di San Cesareo in via Maremmana 23. L’ex re dei paparazzi sarà il divo delle donne ...Spinalbese e Rodriguez: svelate le ragioni della rottura. Nessuna incompatibilità caratteriale, sono le scappatelle di lei la causa della loro crisi ...