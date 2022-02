F1 | Mara Sangiorgio | “Red Bull ha lasciato a bocca aperta In Ferrari si sentono sicuri”

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Il Mondale 2022 di F1 ha preso il via con la sua prima tranche dei test pre-stagionali, quelli di Barcellona. Si proseguirà tra il 12 ed il 14 marzo con quelli del Bahrein quindi, nel weekend del 20 marzo, si partirà a fare sul serio con il primo Gran Premio dell’anno. Siamo nel momento giusto per fare una prima previsione su quel che sarà in pista, e anche fuori, nella prossima annata della massima categoria del motorsport. Per questo motivo la persona più indicata non può che essere, giornalista di Sky Sport e inviata numero uno nei paddock della Formula Uno., iniziamo dal principio: cosa ti ha maggiormente colpito di quanto visto sul tracciato del Montmelò? “Le cose che, pronti via, mi hanno colpito nei test di Barcellona sono state due: la regolarità delle vetture e la RB18. Nel primo caso i team sono stati ...