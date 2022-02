Europa League: Rangers agli ottavi, Napoli fuori con il Barça (Di giovedì 24 febbraio 2022) Europa League, nelle gare iniziate alle 21.00, ritorno dei 16esimi di finale, il Barcellona batte al “Maradona” il Napoli, vola al prossimo turno della competizione europea. I Rangers, invece, si liberano con un pareggio dell’ostacolo Borussia Dortmund e in virtù del risultato della gara di andata, si guadagnano il passaggio del turno. A Siviglia finisce con un pareggio senza reti il confronto tra il Betis e lo Zenit. A pasare il turno è comunque la squadra spagnola, vincente nel primo match. Questi i risultati e i marcatori delle gare giocate alle 21.00. Europa League, i risultati delle gare delle 21.00 Betis Siviglia-Zenit St. Pietroburgo 0-0 (andata 3-2) Marcatori: Braga-Sheriff Tiraspol 2-0 IN CORSO (andata 0-2) Marcatori: 17? Medeiros (B), 43? Horta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 24 febbraio 2022), nelle gare iniziate alle 21.00, ritorno dei 16esimi di finale, il Barcellona batte al “Maradona” il, vola al prossimo turno della competizione europea. I, invece, si liberano con un pareggio dell’ostacolo Borussia Dortmund e in virtù del risultato della gara di andata, si guadagnano il passaggio del turno. A Siviglia finisce con un pareggio senza reti il confronto tra il Betis e lo Zenit. A pasare il turno è comunque la squadra spagnola, vincente nel primo match. Questi i risultati e i marcatori delle gare giocate alle 21.00., i risultati delle gare delle 21.00 Betis Siviglia-Zenit St. Pietroburgo 0-0 (andata 3-2) Marcatori: Braga-Sheriff Tiraspol 2-0 IN CORSO (andata 0-2) Marcatori: 17? Medeiros (B), 43? Horta ...

Advertising

SkySport : EUROPA LEAGUE Spareggi ritorno Lazio-Porto e Napoli-Barcellona anche su Sky Sport 4K #SkySport #SkyUEL - UEFAcom_it : ?? Il pareggio non basta, la Lazio saluta l'Europa League! #UEL - SkySport : LAZIO-PORTO 2-2 Risultato finale ? ? #Immobile (19') ? rig. #Taremi (31') ? #Uribe (68') ? #Cataldi (90+5') ? ?… - ElMik18 : @Eurosport_IT Quindi mi state dicendo che il grandissimo Napoli che in Italia non vince per colpa del sistema Juve… - Alessan67153720 : RT @DAZN_IT: Il Barcellona si impone a Napoli: 4-2 per gli uomini di Xavi ?? Finisce qui l'Europa League per la squadra di Spalletti. #Napo… -