Europa League, Napoli-Barcellona 2-4: i blaugrana dominano al “Maradona” e i partenopei salutano la Coppa (Di giovedì 24 febbraio 2022) Finisce con una sconfitta fragorosa il cammino europeo del Napoli che, sconfitto al “Maradona” con il punteggio di 4-2 per mano del Barcellona, deve dire addio all’Europa League 2021-2022. Il match, sostanzialmente, non fa in tempo a prendere il via che è già concluso. Il Barcellona infatti inizia con un pressing asfissiante nei confronti della retroguardia partenopea e capitalizza ogni minimo errore avversario. La prima rete arriva dopo soli 8? con un pallone perso dal Napoli che dà il là alla ripartenza dei blaugrana, con Traorè che lancia Jordi Alba a tu per tu con Meret, che supera con un tocco preciso. Il raddoppio arriva dopo pochi secondi. Ci pensa De Jong al 13? con una splendida conclusione dal limite dell’area per il 2-0. I padroni di casa ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022) Finisce con una sconfitta fragorosa il cammino europeo delche, sconfitto al “” con il punteggio di 4-2 per mano del, deve dire addio all’2021-2022. Il match, sostanzialmente, non fa in tempo a prendere il via che è già concluso. Ilinfatti inizia con un pressing asfissiante nei confronti della retroguardia partenopea e capitalizza ogni minimo errore avversario. La prima rete arriva dopo soli 8? con un pallone perso dalche dà il là alla ripartenza dei, con Traorè che lancia Jordi Alba a tu per tu con Meret, che supera con un tocco preciso. Il raddoppio arriva dopo pochi secondi. Ci pensa De Jong al 13? con una splendida conclusione dal limite dell’area per il 2-0. I padroni di casa ...

Advertising

SkySport : EUROPA LEAGUE Spareggi ritorno Lazio-Porto e Napoli-Barcellona anche su Sky Sport 4K #SkySport #SkyUEL - UEFAcom_it : ?? Il pareggio non basta, la Lazio saluta l'Europa League! #UEL - SkySport : LAZIO-PORTO 2-2 Risultato finale ? ? #Immobile (19') ? rig. #Taremi (31') ? #Uribe (68') ? #Cataldi (90+5') ? ?… - ElMik18 : @Eurosport_IT Quindi mi state dicendo che il grandissimo Napoli che in Italia non vince per colpa del sistema Juve… - Alessan67153720 : RT @DAZN_IT: Il Barcellona si impone a Napoli: 4-2 per gli uomini di Xavi ?? Finisce qui l'Europa League per la squadra di Spalletti. #Napo… -