Europa League, Napoli-Barcellona 2-4 e azzurri fuori (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il Barcellona si qualifica agli ottavi di finale di Europa League. Dopo il pareggio per 1-1 al Nou Camp i blaugrana vincono 4-2 sul Napoli allo stadio ‘Maradona’ eliminando gli azzurri dal torneo. Catalani in gol con Alba al 9?, De Jong al 13?, Piqué al 45? e Aubameyang al 59?; di Insigne al 23? e Politano all’87’ le reti dei partenopei. Per il Napoli si mette male dopo appena nove minuti: Insigne e Zielinski non si capiscono su corner, Aubameyang lancia Traoré in contropiede, assist per Jordi Alba, il terzino mancino batte Meret. Preso il primo, gli azzurri incassano anche il secondo: lancio dalla difesa, rinvio sbilenco di Rrahmani, tacco di Ferran Torres e una prateria per De Jong: l’olandese firma il 2-0. A quel punto, la goleada è nell’aria: il ... Leggi su italiasera (Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ilsi qualifica agli ottavi di finale di. Dopo il pareggio per 1-1 al Nou Camp i blaugrana vincono 4-2 sulallo stadio ‘Maradona’ eliminando glidal torneo. Catalani in gol con Alba al 9?, De Jong al 13?, Piqué al 45? e Aubameyang al 59?; di Insigne al 23? e Politano all’87’ le reti dei partenopei. Per ilsi mette male dopo appena nove minuti: Insigne e Zielinski non si capiscono su corner, Aubameyang lancia Traoré in contropiede, assist per Jordi Alba, il terzino mancino batte Meret. Preso il primo, gliincassano anche il secondo: lancio dalla difesa, rinvio sbilenco di Rrahmani, tacco di Ferran Torres e una prateria per De Jong: l’olandese firma il 2-0. A quel punto, la goleada è nell’aria: il ...

Advertising

CB_Ignoranza : Il Celtic è la prima squadra della storia ad essere uscita in Champions League, Europa League e Conference League n… - SkySport : LAZIO-PORTO 2-2 Risultato finale ? ? #Immobile (19') ? rig. #Taremi (31') ? #Uribe (68') ? #Cataldi (90+5') ? ?… - Eurosport_IT : ATALANTA AVANTI NEL SEGNO DI MALINOVSKIY! ?????? I nerazzurri volano agli ottavi di Europa League: partita a senso u… - MounirHoussein2 : RT @DiMarzio: #UEL | Si completa il quadro delle qualificate agli ottavi di finale - Eurosport_IT : 'WE STAND WITH UKRAINE' I giocatori dello Slavia Praga mostrano il loro supporto per l'Ucraina prima del calcio d'… -