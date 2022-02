Europa League | Malinovskyi trascina l' Atalanta agli ottavi Il Porto elimina la Lazio

Advertising

SkySport : EUROPA LEAGUE Spareggi ritorno Lazio-Porto e Napoli-Barcellona anche su Sky Sport 4K #SkySport #SkyUEL - SkySport : LAZIO-PORTO 2-2 Risultato finale ? ? #Immobile (19') ? rig. #Taremi (31') ? #Uribe (68') ? #Cataldi (90+5') ? ?… - Eurosport_IT : ATALANTA AVANTI NEL SEGNO DI MALINOVSKIY! ?????? I nerazzurri volano agli ottavi di Europa League: partita a senso u… - rinaawb00 : RT @SkySport: Napoli-Barcellona su Sky Sport Uno: risultato e tabellino LIVE #SkyUEL #UEL #EuropaLeague #SkySport #NapoliBarcellona #Napoli… - msg_emanuele : RT @LALAZIOMIA: Lazio-Porto, Luis Alberto: “Mi sento responsabile di questo risultato, ho sbagliato troppo. Ringrazio i tifosi per i suppor… -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League

Il terzo gol da bergamasco di Maehle nel finale di primo tempo spiana la strada degli ottavi di finale di, e l'Atalanta, che esonda grazie alla doppietta di un Malinovskyi in apprensione per la sua Ucraina, sul campo dell'Olympiacos bissa il successo casalingo nei playoff di. ...TORINO - L'Atalanta, trascinata dalla doppietta di Malinovskyi e dal gol di Maehle si qualifica agli ottavi di finale dibattendo 3 - 0 l' Olympiacos ad Atene e bissando il successo dell'andata al Gewiss Stadium. La squadra di Gasperini conoscerà domani alle 12 l'esito dell'urna di Nyon che decreterà l'...E’ la traversa a negare la gioia del gol a Pepè, mentre Luis Alberto è ancora impreciso, così come Patric. PORTO (4-3-3): Diogo Costa; Bruno Costa, Mbemba, Pepe, Zaidu; Vitinha (79' Grujic), Otavio, U ...Napoli, 24 feb. - I giocatori di Napoli e Barcellona prima dell'inizio del match di ritorno degli spareggi per entrare negli ottavi di finale di Europa League h ...