Europa League | Malinovskyi sigla la vittoria dell’Atalanta 3-0 allìOlympiakos e mostra la scritta “no war in Ukraine”

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Dopo la prima rete il giocatore atalantino ha infatti alzato la maglia nerazzurra, sotto una t-shirt bianca con la"No war in". Ieri in Champions il compagno di nazionale Yaremchuk (del Benfica) aveva segnato eto una maglia con il Tridente, lo stemma della loro nazione L'articolo proviene da Firenze Post.

Gol con dedica per l'Ucraina da parte di Ruslan Malinovskyi . Il centrocampista dell'Atalanta, dopo aver messo a segno la rete del momentaneo 0 - 2 nel ritorno dello spareggio dicontro l'Olympiacos, ha mostrato una t - shirt bianca con la scritta 'No war in Ukraine' . Un messaggio chiaro da parte del giocatore ucraino verso i suoi connazionali che stanno ...Commenta per primo Sulla vittoria dell'Atalanta sul campo dell'Olympiacos inc'è la firma di Ruslan Malinovskyi. Autore di una doppietta , la prima con la maglia nerazzurra. La dedica non può che essere per la madre patria, invasa dalla Russia. Infatti, dopo aver ...Dopo il 2-1 dell’andata, la Lazio all’Olimpico trova il gol del 2-2 troppo tardi e saluta l’Europa League allo spareggio. Sarri recupera a sorpresa Pedro che occupa il posto dello squalificato ...Atene (Grecia), 24 febbraio 2022 - L'Atalanta scavalca lo scoglio Olympiacos e supera il turno dei playoff di Europa League. La Dea si è presentata ad Atene con un gol di vantaggio da amministrare e, ...