Europa League | Lazio-Porto 2-2 | biancocelesti eliminati

Advertising

lucatelese : Stasera Zenit St Petersburg - Betis di Europa league. Lo Zenith è proprietà di Gazprom. Gazprom e' lo sponsor munif… - SkySport : EUROPA LEAGUE Spareggi ritorno Lazio-Porto e Napoli-Barcellona anche su Sky Sport 4K #SkySport #SkyUEL - SkySport : LAZIO-PORTO 2-2 Risultato finale ? ? #Immobile (19') ? rig. #Taremi (31') ? #Uribe (68') ? #Cataldi (90+5') ? ?… - stormi1904 : RT @PietroSalvatori: Cara @UEFA, perché stasera è concesso allo Zenit San Pietroburgo di giocare in Europa League come se niente fosse? Lo… - LI_SoloRAYA : Sarri: “Simulazione di Taremi premiata col rigore. Ha ragione Gasperini” -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League

... ma l'illusione dura solo una decina di minuti: quelli che passano fra il gol del vantaggio del rientrante Ciro Immobile (20/o gol incon la Lazio per lui, come Simone Inzaghi, davanti hanno ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Luis Alberto: "Meritavamo di più. Futuro? Ora sono più tranquillo". Parla il centrocampista della Lazio Luis Alberto ha parlato a Sky Sport dopo il ...Il giocatore ucraino in ansia per il suo Paese dice no alla guerra e spiana la strada ai bergamaschi per gli ottavi di .... La rete del vantaggio segnata dal nazionale danese, di punta nell'angolino p ...Dopo aver perso per 2-1 nella gara di andata, la Lazio impatta in casa contro il Porto e viene eliminata dall'Europa League. Vantaggio di Immobile, poi i portoghesi riescono a ribaltarla prima del ...