Europa League, Betis Zenit: il VAR e il "karma" eliminano i russi

Betis Zenit termina 0 a 0, ma al 90° minuto viene annullato un goal alla formazione russa. Tanti dubbi sull'intervento del Var

Betis Zenit termina 0 a 0 e i russi vengono eliminati dall'Europa League. La formazione ospite, però, al 90° minuto aveva trovato con Chistyakov la rete dello 0-1, che avrebbe portato il match ai tempi supplementari, ma il Var ha annullato tutto.

Paolo Valeri, responsabile Var, ha ha richiamato il direttore di gara turco Meler a rivedere un episodio in area di rigore in occasione del gol, ravvisando un pestone di Erokhin su Gonzalez. Decisione estremamente dubbia e discutibile, forse il "karma" ha già fatto effetto…

L'articolo proviene da Calcio News 24.

