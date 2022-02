Europa League: Atalanta senza problemi in Grecia, Lazio eliminata dal Porto (Di giovedì 24 febbraio 2022) Goal News L'Europa League continua a regalare emozioni. Questa sera, allo stadio "Atleti Azzurri d'Italia" di Bergamo, è andata in scena la partita tra l'Atalanta e la Lazio. I biancocelesti erano i favoriti in virtù del miglior piazzamento in classifica nella competizione europea, ma i padroni di casa non hanno tradito le aspettative e si sono imposti per 2-1. Il gol vincente è stato segnato da José Luis Palomino, che ha anticipato tutti su un assist di Alejandro Gomez. La Lazio non è riuscita a reagire ed è uscita sconfitta dal campo.? Si sono appena conclusi alle 18:45 i playoff di Europa League. Sorriso per l'Atalanta, che ha vinto anche all'Olympiacos con Super Malinovsky dopo il successo per 2-1 all'andata. Piangeva invece la ... Leggi su goalnews (Di giovedì 24 febbraio 2022) Goal News L'continua a regalare emozioni. Questa sera, allo stadio "Atleti Azzurri d'Italia" di Bergamo, è andata in scena la partita tra l'e la. I biancocelesti erano i favoriti in virtù del miglior piazzamento in classifica nella competizione europea, ma i padroni di casa non hanno tradito le aspettative e si sono imposti per 2-1. Il gol vincente è stato segnato da José Luis Palomino, che ha anticipato tutti su un assist di Alejandro Gomez. Lanon è riuscita a reagire ed è uscita sconfitta dal campo.? Si sono appena conclusi alle 18:45 i playoff di. Sorriso per l', che ha vinto anche all'Olympiacos con Super Malinovsky dopo il successo per 2-1 all'andata. Piangeva invece la ...

