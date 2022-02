Esonero Conte, il Tottenham ci pensa? La situazione dopo il duro sfogo (Di giovedì 24 febbraio 2022) Clamoroso divorzio tra Conte e il Tottenham dopo appena pochi mesi? La situazione dopo lo sfogo del tecnico Per Antonio Conte passano gli anni e le squadre, ma non le polemiche. Come spesso è accaduto in passato, il tecnico è stato durissimo dopo la sconfitta contro il Burnley: «I giocatori sono sempre gli stessi, nel club cambiano gli allenatori ma non i risultati. Significa che occorre fare una valutazione, per me è molto frustrante. Forse non sono così bravo». Conte ha chiesto un confronto con la società e ora può succedere di tutto. Nessuno, in Inghilterra, esclude un clamoroso divorzio con il Tottenham. A riportarlo è il Corriere della Sera. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Clamoroso divorzio trae ilappena pochi mesi? Lalodel tecnico Per Antoniopassano gli anni e le squadre, ma non le polemiche. Come spesso è accaduto in passato, il tecnico è stato durissimola sconfitta contro il Burnley: «I giocatori sono sempre gli stessi, nel club cambiano gli allenatori ma non i risultati. Significa che occorre fare una valutazione, per me è molto frustrante. Forse non sono così bravo».ha chiesto un confronto con la società e ora può succedere di tutto. Nessuno, in Inghilterra, esclude un clamoroso divorzio con il. A riportarlo è il Corriere della Sera. L'articolo proviene da Calcio News 24.

