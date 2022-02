Entro dicembre a Covo un nuovo supermercato Iperal: assunzioni tra i residenti (Di giovedì 24 febbraio 2022) Covo. Dopo anni di impegno da parte di tutte le parti coinvolte, hanno preso finalmente il via i lavori di urbanizzazione del piano di lottizzazione “Castellana”, in direzione di Romano di Lombardia. Un piano nato negli anni ’80 e fermo da circa quattro decenni. Il primo insediamento in arrivo, e che vedrà la luce Entro l’anno, è il supermercato Iperal, un importante gruppo lombardo che ha fatto della qualità la sua bandiera. La media struttura di vendita sarà attivata in un fabbricato di circa 2500 metri quadrati, mentre l’area esterna sarà dedicata ai parcheggi, al verde e alle zone pedonali. Sarà un complesso architettonico di pregio, realizzato con materiali effetto legno, che ben si inserirà nel contesto del territorio e che sarà dotato di un impianto fotovoltaico da 58 kWp. In accordo con Iperal, ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 24 febbraio 2022). Dopo anni di impegno da parte di tutte le parti coinvolte, hanno preso finalmente il via i lavori di urbanizzazione del piano di lottizzazione “Castellana”, in direzione di Romano di Lombardia. Un piano nato negli anni ’80 e fermo da circa quattro decenni. Il primo insediamento in arrivo, e che vedrà la lucel’anno, è il, un importante gruppo lombardo che ha fatto della qualità la sua bandiera. La media struttura di vendita sarà attivata in un fabbricato di circa 2500 metri quadrati, mentre l’area esterna sarà dedicata ai parcheggi, al verde e alle zone pedonali. Sarà un complesso architettonico di pregio, realizzato con materiali effetto legno, che ben si inserirà nel contesto del territorio e che sarà dotato di un impianto fotovoltaico da 58 kWp. In accordo con, ...

Ultime Notizie dalla rete : Entro dicembre Ucraina, una storia complessa La Division Galizien aveva 12 mila uomini nel dicembre '43, e 22 mila un anno dopo. I pochi superstiti e le vedove continuano a ricevere una pensione dalla Germania perché hanno indossato una divisa ...

L'inflazione ostacola il Pnrr, Franco: "Pronti a rivedere i progetti" Entro il 31 maggio arriverà un dpcm che darà ad ogni ministeri i target di spesa da raggiungere per gli anni successivi. A dicembre la verifica.

