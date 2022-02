Entre explosions et sirènes | le témoignage surréaliste d’un jeune footballeur français coincé en Ukraine

Leggi su cityroma

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Dans la nuit de mercredi 23 à jeudi 24 février, Vladimir Poutine, le président russe, a ordonné l’invasion de l’. Noa Nehar est actuellement dans ce pays. Ce joueur de football franco-algérien a rejoint le Dynamo Kiev, en janvier dernier. C’est vers 4h du matin que le sportif a été réveillé en sursaut : “J’ai entendu trois ou quatre, mais je ne savais pas si c’était ça ou autre chose, témoigne-t-il sur RMC Sport. Mais ce n’était pas l’orage. Une heure plus tard, on en a entendu une autre. On a encore entendu une sirène vers midi.“ L’ex-Monégasque s’est cloîtré chez lui, avec un coéquipier, Samba Diallo, âgé de 19 ans, ailier gauche international sénégalais U20, en attendant les consignes de l’ambassade. Les deux hommes logent dans un quartier de Kiev qui n’a pas été concerné par les évacuations. “On est enfermé dans notre ...