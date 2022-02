Emergenza Gas, ad Amsterdam sale del 41%, a 125 euro (Di giovedì 24 febbraio 2022) È la quarta seduta consecutiva di rialzo per il metano. Prezzo del gas sulla piazza di Amsterdam che aumenta ancora di più. Livelli che non si vedevano da fine dicembre, precisamente dal 21/12, quando un’impennata vertiginosa aveva portato i future sopra i 180 euro/MWh. Rialzo del gas di Amsterdam legato agli attacchi in Ucraina Il mercato di Amsterdam, benchmark del metano per l’europa continentale, è in grave difficoltà.Dopo l’attacco russo all’Ucraina, i future sono saliti fino a un massimo del 41%, a 125 euro al megawattora (MWh), quarto giorno di rialzi. A pesare sull’aumento delle quotazioni del gas sulla piazza di Amsterdam è il fatto che le forze militari russe abbiano sparato missili contro diverse città in Ucraina e che le truppe russe siano entrate ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 24 febbraio 2022) È la quarta seduta consecutiva di rialzo per il metano. Prezzo del gas sulla piazza diche aumenta ancora di più. Livelli che non si vedevano da fine dicembre, precisamente dal 21/12, quando un’impennata vertiginosa aveva portato i future sopra i 180/MWh. Rialzo del gas dilegato agli attacchi in Ucraina Il mercato di, benchmark del metano per l’pa continentale, è in grave difficoltà.Dopo l’attacco russo all’Ucraina, i future sono saliti fino a un massimo del 41%, a 125al megawattora (MWh), quarto giorno di rialzi. A pesare sull’aumento delle quotazioni del gas sulla piazza diè il fatto che le forze militari russe abbiano sparato missili contro diverse città in Ucraina e che le truppe russe siano entrate ...

Advertising

ignaziocorrao : Sul #gas #Eni farebbe extra profitti incredibili. Quindi, per riassumere, si danno spiccioli in cdm per l’emergenza… - alcinx : RT @ansa_economia: Ucraina: Cingolani, si è riunito il comitato emergenza gas. Possibile un piano straordinario. Il prezzo resterà alto #AN… - ansa_economia : Ucraina: Cingolani, si è riunito il comitato emergenza gas. Possibile un piano straordinario. Il prezzo resterà alt… - lillydessi : Gas: crisi Ucraina soffia su prezzi. Cingolani, già riunito il comitato di emergenza - Agenzia ANSA - ilcamo1682 : ??MINIMO STORICO ?? BRPOM Avviatore Batteria Auto, 3000A 23800mAh Avviatore di Emergenza per Auto/Moto, (Motori Fino… -