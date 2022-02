Elisa Fuksas | «Quello che mi ha insegnato Ornella Vanoni»

(Di giovedì 24 febbraio 2022) La regista e scrittrice firma il bellissimo Senza fine, il docufilm suche arriva al cinema dal 24 febbraio. In corso d’opera, le due si sono confrontate, scontrate ma soprattutto capite

Esce nella sale 'Senza Fine' Il documentario - film didedicato a Ornella Vanoni, una delle artiste più amate della musica italiana. LA SINOSSI Una località termale fuori dal tempo, un hotel anni '40, un luogo che sposta il presente chissà ...Tra pochi giorni uscirà un documentario sulla vita di Ornella Vanoni , intitolato ' Senza fine ' di, un film che racconta la vita e la carriera della grande cantante. La Vanoni in quest'...Candidato a sette Premi Oscar e vincitore del Golden Globe come migliore sceneggiatura esce questa settimana al cinema il nuovo film diretto da Kenneth Branagh “Belfast”. La pellicola in bianco e nero ...Esce nella sale "Senza Fine" Il documentario-film di Elisa Fuksas dedicato a Ornella Vanoni, una delle artiste più amate della musica italiana.