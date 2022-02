Elezioni al centro anziani di Fondi: 254 iscritti chiamati a scegliere il nuovo presidente (Di giovedì 24 febbraio 2022) Fondi – È tempo di rinnovo delle cariche al centro anziani “Domenico Purificato” di Fondi i cui 254 iscritti sono chiamati a votare il nuovo presidente e i quattro membri del Consiglio direttivo. L’election day, come stabilito con determina dirigenziale del 1° febbraio 2022, è in programma martedì 29 marzo, a partire dalle ore 9:00, nella sede di Piazza IV Novembre. Potranno esprimere la propria preferenza, scegliendo tra tre aspiranti presidenti, collegati ad altrettante liste da cinque candidati l’una, tutti coloro che, attraverso l’apposito modulo, hanno presentato domanda di iscrizione al centro anziani entro il 20 dicembre 2021. Il nuovo Consiglio direttivo andrà ad affiancare il rappresentante ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 24 febbraio 2022)– È tempo di rinnovo delle cariche al“Domenico Purificato” dii cui 254sonoa votare ile i quattro membri del Consiglio direttivo. L’election day, come stabilito con determina dirigenziale del 1° febbraio 2022, è in programma martedì 29 marzo, a partire dalle ore 9:00, nella sede di Piazza IV Novembre. Potranno esprimere la propria preferenza, scegliendo tra tre aspiranti presidenti, collegati ad altrettante liste da cinque candidati l’una, tutti coloro che, attraverso l’apposito modulo, hanno presentato domanda di iscrizione alentro il 20 dicembre 2021. IlConsiglio direttivo andrà ad affiancare il rappresentante ...

