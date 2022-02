El Mundo: «Il Napoli agirà in base al risultato, come tutte le squadre italiane» (Di giovedì 24 febbraio 2022) A Barcellona ne sono convinti (alcuni un po’ meno): “Il Barca è stato superiore al Napoli all’andata e nulla indica che non sarà così anche al Diego Armando Maradona”. Santiago Segurola, firma autorevole del Mundo Deportivo vede nettamente favoriti i blaugrana, vista l’andata e anche la storia: “I napoletani rischieranno il giusto e agiranno in base al risultato. Le squadre italiane sono abituate alla sofferenza, fa parte del copione della loro partita. Sono anche consapevoli di aver lasciato in vita il Barcellona per pochissimo”. Per Segurola “il Barça oggi ha una ottima opportunità per rivendicare il suo ruolo europeo”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 24 febbraio 2022) A Barcellona ne sono convinti (alcuni un po’ meno): “Il Barca è stato superiore alall’andata e nulla indica che non sarà così anche al Diego Armando Maradona”. Santiago Segurola, firma autorevole delDeportivo vede nettamente favoriti i blaugrana, vista l’andata e anche la storia: “I napoletani rischieranno il giusto e agiranno inal. Lesono abituate alla sofferenza, fa parte del copione della loro partita. Sono anche consapevoli di aver lasciato in vita il Barcellona per pochissimo”. Per Segurola “il Barça oggi ha una ottima opportunità per rivendicare il suo ruolo europeo”. L'articolo ilsta.

Advertising

napolista : El Mundo: «Il Napoli agirà in base al risultato, come tutte le squadre italiane» Segurola: “Il Barça è stato super… - ilnapolionline : ESCLUSIVA - I. Mentruit (Mundo Deportivo): 'Questo Napoli è una grande squadra, ma se il Barca gioca come contro Va… - PatronBetico : RT @sportli26181512: Napoli, un club spagnolo pensa a Mario Rui: Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, Pellegrini vorrebbe portare M… - MorCampos35 : RT @sportli26181512: Napoli, un club spagnolo pensa a Mario Rui: Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, Pellegrini vorrebbe portare M… - Allrock82 : RT @sportli26181512: Napoli, un club spagnolo pensa a Mario Rui: Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, Pellegrini vorrebbe portare M… -