“È solo strategia!”: Manila Nazzaro cosa fai? Cambia faccia nel giro di pochissime ore (Di giovedì 24 febbraio 2022) Manila Nazzaro pronuncia una frase ai danni di un suo compagno e scoppia la polemica sui social: ecco tutti i dettagli della situazione. Manila Nazzaro (screenshot YouTube)La gieffina Manila Nazzaro si è spesso trovata al centro di discussioni spigolose: sempre pronta a dire la sua, la vippona non manca di commentare varie situazioni che si verificano all’interno della casa più spiata d’Italia. Negli scorsi giorni si era spesso pronunciata circa la questione di Jessica e Barù, due gieffini che hanno da poco intrapreso una conoscenza. Secondo Manila, che è molto amica di entrambi, il vippone non sarebbe la persona giusta per la principessa, che meriterebbe “un altro tipo un uomo”. Tuttavia, nonostante le sue parole, la Nazzaro ha spesso spinto Jessica ... Leggi su specialmag (Di giovedì 24 febbraio 2022)pronuncia una frase ai danni di un suo compagno e scoppia la polemica sui social: ecco tutti i dettagli della situazione.(screenshot YouTube)La gieffinasi è spesso trovata al centro di discussioni spigolose: sempre pronta a dire la sua, la vippona non manca di commentare varie situazioni che si verificano all’interno della casa più spiata d’Italia. Negli scorsi giorni si era spesso pronunciata circa la questione di Jessica e Barù, due gieffini che hanno da poco intrapreso una conoscenza. Secondo, che è molto amica di entrambi, il vippone non sarebbe la persona giusta per la principessa, che meriterebbe “un altro tipo un uomo”. Tuttavia, nonostante le sue parole, laha spesso spinto Jessica ...

chechcc : @rickypalm46 sto leggendo e c’è chi dice che è solo una strategia per avere accesso diretto alla capitale - Sophia99275623 : @catiuz92 Sarebbe bello se non fosse solo pura strategia! - Giggi711 : @salidaparallela @LIntelligente Io la vedo solo per strategia però,per l'Europa sarebbe devastante quì,dobbiamo sol… - mau_or_ : '#UE propone di inviare uomini e droni #Frontex in #Senegal, mascherandola da 'cooperazione' ma è solo una nuova e… -