E' sempre mezzogiorno, Antonella Clerici in difficoltà: «Oggi è complicato»

La puntata di E' sempre mezzogiorno del 24 febbraio 2022 si è aperta in modo completamente diverso rispetto al solito. Antonella Clerici è apparsa in video con il volto provato e ha espresso tutta la sua preoccupazione nei confronti del conflitto esploso tra la Russia e l'Ucraina.

E' sempre mezzogiorno: Antonella Clerici provata

In molti speravano che Putin non mettesse in pratica le sue intenzioni, ma così non è stato. E' per questo che Antonella Clerici ha voluto aprire l'ultima puntata di E' sempre mezzogiorno, in onda giovedì 24 febbraio 2022, in modo del tutto diverso rispetto al solito. «E' veramente complicato Oggi fare un programma leggero»

