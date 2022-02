È guerra in Ucraina, Zelensky: “Arrivati a Kiev i sabotatori russi, io resto qui”. Truppe russe a 30 chilometri dalla capitale colpita dai missili. Usa: Putin vuole rovesciare il governo (Di giovedì 24 febbraio 2022) Esplosioni nella capitale, missili su altre città. Iniziata l’invasione di terra. Draghi: “Prepariamoci a crisi lunga”. Onu: «100 mila sfollati» Leggi su lastampa (Di giovedì 24 febbraio 2022) Esplosioni nellasu altre città. Iniziata l’invasione di terra. Draghi: “Prepariamoci a crisi lunga”. Onu: «100 mila sfollati»

TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - matteorenzi : Inaccettabile l’attacco russo in Ucraina. Un pensiero alle vittime di questa assurda guerra e alle famiglie che sta… - FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - SegalaMatilde : RT @Piu_Europa: #SanPietroburgo! Nonostante arresti e violenze durante manifestazioni di oggi, stasera cittadini San Pietroburgo, Mosca e… - Giorno_Brescia : La guerra mette a rischio oltre 4,8 miliardi di scambi con l’Ucraina e con la Russia -