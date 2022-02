È guerra in Ucraina, la Russia alle porte di Kiev vuole anche Chernobyl. Putin: “Impossibile agire in altro modo”. Zelensky: “Come la Germania nazista”. La Nato: “Non invieremo truppe nel Paese”. Ci sono morti e feriti (Di giovedì 24 febbraio 2022) Esplosioni a Kiev, missili su altre città. Iniziata l’invasione di terra. Mattarella convoca il Consiglio Supremo di Difesa. Draghi: «Dialogo con Mosca Impossibile». Stoltenberg annuncia il rafforzamento del contingente a Est. Ue convoca ambasciatore russo Leggi su lastampa (Di giovedì 24 febbraio 2022) Esplosioni a, missili su altre città. Iniziata l’invasione di terra. Mattarella convoca il Consiglio Supremo di Difesa. Draghi: «Dialogo con Mosca». Stoltenberg annuncia il rafforzamento del contingente a Est. Ue convoca ambasciatore russo

